В Белгородской области разминируют Шебекино из-за боевого снаряда
В городе Шебекино Белгородской области проводят разминирование детской площадки, на которую попал украинский снаряд. Пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки! Оперативные службы проводят разминирование территории», - написал глава Белгородской области.
Он уточнил, что пострадавших в результате прилета нет.
Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадали три человека.
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