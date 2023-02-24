В Белгородской области разминируют Шебекино из-за боевого снаряда

В городе Шебекино Белгородской области проводят разминирование детской площадки, на которую попал украинский снаряд. Пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: При обстреле Шебекино мирный житель получил ранение

«Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки! Оперативные службы проводят разминирование территории», - написал глава Белгородской области.

Он уточнил, что пострадавших в результате прилета нет.

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадали три человека.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры