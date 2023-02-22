При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека

По словам губернатора, женщина с ранением ног находится в больнице в состоянии средней тяжести. Глава региона подчеркнул, что ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщал, что при обстреле города Шебекино пострадал один мирный житель. По информации губернатора, медики оценивают состояние мужчины как крайне тяжелое.

