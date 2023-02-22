Гладков: При обстреле Шебекино мирный житель получил ранение
Мирный житель получил осколочное ранение в результате обстрела Шебекино, после попадания снарядов загорелся торговый центр. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, медики оценивают состояние мужчины как крайне тяжелое. Губернатор подчеркнул, что спасатели уже приступили к тушению пожара.
Ранее, 19 февраля, Вячеслав Гладков сообщал, что после массированного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области погибла девушка. По его словам в момент прилета снарядов она находилась на улице, сообщает НСН.
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