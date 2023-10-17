В Белгородской области ПВО сбила дрон самолетного типа

Силы ПВО в Белгородской области предотвратили попытку атаки со стороны Украины с помощью беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

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Попытка атаки произошла около 21:00 мск. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над Белгородской областью.

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы выясняют последствия на земле.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об уничтожении восьми украинских беспилотников в ночь на 17 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФБеспилотникиБелгородская область

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