В Белгородской области ПВО сбила дрон самолетного типа
17 октября 202321:59
Силы ПВО в Белгородской области предотвратили попытку атаки со стороны Украины с помощью беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
Попытка атаки произошла около 21:00 мск. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над Белгородской областью.
Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы выясняют последствия на земле.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об уничтожении восьми украинских беспилотников в ночь на 17 октября, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru