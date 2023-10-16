Мэр Курска: Пять домов получили повреждения в результате массовой атаки дронов
Пять домов в Курске были повреждены из-за массовой атаки украинских беспилотников на город и одноименный район. Об этом сообщил мэр Курска Игорь Куцак на оперативном совещании правительства области.
По словам градоначальника, в ночь на воскресенье над Курском работала система противовоздушной обороны, единая дежурная диспетчерская служба получила 28 сообщений «разной направленности». Комиссии обследовали все заявленные адреса.
«Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков», — цитирует Куцака ТАСС.
Ранее стало известно, что в ночь на 15 октября над Курском и Курским районом сбили 18 украинских беспилотников. Обломки дронов упали в черте города, а также в селе Зорино, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Никто не пострадал.
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