Мэр Курска: Пять домов получили повреждения в результате массовой атаки дронов

По словам градоначальника, в ночь на воскресенье над Курском работала система противовоздушной обороны, единая дежурная диспетчерская служба получила 28 сообщений «разной направленности». Комиссии обследовали все заявленные адреса.

«Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков», — цитирует Куцака ТАСС.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 октября над Курском и Курским районом сбили 18 украинских беспилотников. Обломки дронов упали в черте города, а также в селе Зорино, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Никто не пострадал.

