ВСУ атаковали автомобиль главы Белгородского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные вновь нанесли удар по гражданским объектам, на этот раз атаковав автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой.

По его словам, дрон противника начал преследовать машину чиновницы от села Салтыково и настиг ее в поселке Ясные Зори. Круглякова и водитель успели покинуть транспортное средство до удара, после чего автомобиль полностью сгорел.

Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища

Гладков подчеркнул, что украинская сторона продолжает целенаправленные атаки на глав районов, муниципальных служащих и сотрудников экстренных служб, используя тактику запугивания мирного населения.

Губернатор выразил благодарность всем, кто продолжает работу в приграничных районах, отметив их стойкость, преданность и мужество в условиях постоянных атак, передает «Радиоточка НСН».

