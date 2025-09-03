В Госдуме призвали маркировать все очерняющие историю фильмы
Советские и зарубежные фильмы, очерняющие историю или государственных деятелей, следует маркировать. Об этом NEWS.ru заявил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.
По его мнению, фильмы из дружественных стран следует маркировать соответствующей надписью, указывая, что он «рекомендуется к просмотру». А при показе западных кинокартин сообщать зрителю, что она «создана в недружественной стране и может содержать элементы лжи, враждебной пропаганды и чуждых нам ценностей».
«Картины, созданные в России... в 1988–2000 годах, надо маркировать так: «Фильм снят в годы перестройки» или же «Фильм снят в лихие 90-е и может очернять советскую действительность, историю и культуру России и СССР», — отметил Малинкович.
Парламентарий добавил, что «не поддерживает практику чрезмерных запретов», однако такая маркировака позволит зрителю не запутаться в теле- и кинопродукции.
Ранее Малинкович предложил штрафовать граждан, занимающих в транспорте места для для беременных и пожилых людей, сообщает RT.
