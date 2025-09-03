В Госдуме призвали маркировать все очерняющие историю фильмы

По его мнению, фильмы из дружественных стран следует маркировать соответствующей надписью, указывая, что он «рекомендуется к просмотру». А при показе западных кинокартин сообщать зрителю, что она «создана в недружественной стране и может содержать элементы лжи, враждебной пропаганды и чуждых нам ценностей».

«Картины, созданные в России... в 1988–2000 годах, надо маркировать так: «Фильм снят в годы перестройки» или же «Фильм снят в лихие 90-е и может очернять советскую действительность, историю и культуру России и СССР», — отметил Малинкович.

Парламентарий добавил, что «не поддерживает практику чрезмерных запретов», однако такая маркировака позволит зрителю не запутаться в теле- и кинопродукции.

Ранее Малинкович предложил штрафовать граждан, занимающих в транспорте места для для беременных и пожилых людей, сообщает RT.

