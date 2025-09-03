«Лабубу и договорнячок»: Объявлен ТОП-40 претендентов на звание «Слово года»

Отмечается, что отобранные слова были распределены на категории «Гуманитарная сфера», «Техносфера», «Сленг» и «Всенародное слово». В каждую вошли по 10 слов.

В частности, в первые три категории эксперты отобрали слова «Лабубу», «патриотизм», «цензура», «план «Ковёр», «национальный мессенджер», «импортонезависимость», «бомбардиро крокодило», «брейнрот», «слоняра», «токсик» и другие.

Что касается категории «Всенародное слово», то в ней претендентов предлагали пользователи на сайте проекта. В итоге, помимо прочих, были отобраны «договорнячок», «кринж», «мир», «перемены».

Победитель проекта «Слово года» будет объявлен в декабре.

Ранее Оксфордский словарь назвал слово «брейнрот» главным в 2024 году. сообщает RT.

