«Лабубу и договорнячок»: Объявлен ТОП-40 претендентов на звание «Слово года»
Проект «Слово года» объявил ТОП-40 претендентов, которые были отобраны в период с апреля по сентябрь 2025 года. Об этом сообщает издательская группа «Эксмо-АСТ».
Отмечается, что отобранные слова были распределены на категории «Гуманитарная сфера», «Техносфера», «Сленг» и «Всенародное слово». В каждую вошли по 10 слов.
В частности, в первые три категории эксперты отобрали слова «Лабубу», «патриотизм», «цензура», «план «Ковёр», «национальный мессенджер», «импортонезависимость», «бомбардиро крокодило», «брейнрот», «слоняра», «токсик» и другие.
Что касается категории «Всенародное слово», то в ней претендентов предлагали пользователи на сайте проекта. В итоге, помимо прочих, были отобраны «договорнячок», «кринж», «мир», «перемены».
Победитель проекта «Слово года» будет объявлен в декабре.
Ранее Оксфордский словарь назвал слово «брейнрот» главным в 2024 году. сообщает RT.
