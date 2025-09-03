«Сейчас все эскалаторы продолжают работать. Роспотребнадзор сообщил, что ответственность по эксплуатации ложится на собственников здания, сооружения. Они должны сами сейчас работать с лабораториями, которые получат аккредитацию. Я думаю, что такая ситуация продлится минимум до конца года. До этого времени торговые центры будут работать на свой страх и риск», - рассказал он.

По словам Шакирова, формально на торговые центры могут наложить штрафы.

«Мы подняли этот вопрос, будем верить, что это не обернется штрафами и наказаниями для торговых центров. Так как сегодня по факту подъемные механизмы используются без освидетельствований. Торговые центры продолжат работать, нам предложили активизировать работу, чтобы появились новые лаборатории, которые будут этим вопросом заниматься. Хорошо, что мы подняли этот вопрос до того, как на нас наложили штрафы. Обычно сначала накладывают штрафы, а только потом решают вопрос», - подытожил собеседник НСН.

Торговые центры и другие объекты коммерческой недвижимости в России формально должны были с 1 сентября остановить все эскалаторы. Срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года, истек. Однако провести ежегодное освидетельствование бизнес не может: новые нормы отменили прежнюю систему аттестации проводящих освидетельствование организаций, а другую не ввели. Сейчас нет аккредитованных организаций, уполномоченных проводить такое освидетельствование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

