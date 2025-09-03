Торговым центрам разрешили работать с «просроченными» эскалаторами
Президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что формально на ТЦ могут наложить штрафы, ситуация прояснится до конца года.
До конца года торговые центры будут работать на свой страх и риск с эскалаторами, которым не могут продлить сертификацию, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Госорганы пытаются исправить юридический пробел, связанный с невозможностью сертифицировать эскалаторы, траволаторы и подъемные платформы, которые с 1 сентября работают вне правового поля, пишет «Коммерсант». Начальник управления Ростехнадзора Александр Горлов сообщил, что испытательные лаборатории, аккредитованные на проведение работ по оценке соответствия лифтов, могут подать заявление на проверку эскалаторов, траволаторов и подъемных платформ, разработав собственную методику испытаний. Шакиров отметил, что эскалаторы никто не будет останавливать.
«Сейчас все эскалаторы продолжают работать. Роспотребнадзор сообщил, что ответственность по эксплуатации ложится на собственников здания, сооружения. Они должны сами сейчас работать с лабораториями, которые получат аккредитацию. Я думаю, что такая ситуация продлится минимум до конца года. До этого времени торговые центры будут работать на свой страх и риск», - рассказал он.
По словам Шакирова, формально на торговые центры могут наложить штрафы.
«Мы подняли этот вопрос, будем верить, что это не обернется штрафами и наказаниями для торговых центров. Так как сегодня по факту подъемные механизмы используются без освидетельствований. Торговые центры продолжат работать, нам предложили активизировать работу, чтобы появились новые лаборатории, которые будут этим вопросом заниматься. Хорошо, что мы подняли этот вопрос до того, как на нас наложили штрафы. Обычно сначала накладывают штрафы, а только потом решают вопрос», - подытожил собеседник НСН.
Торговые центры и другие объекты коммерческой недвижимости в России формально должны были с 1 сентября остановить все эскалаторы. Срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года, истек. Однако провести ежегодное освидетельствование бизнес не может: новые нормы отменили прежнюю систему аттестации проводящих освидетельствование организаций, а другую не ввели. Сейчас нет аккредитованных организаций, уполномоченных проводить такое освидетельствование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Дизайн не сохранят»: Как китайские партнеры изменят новую «Волгу»
- Каллас назвала встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом» миропорядку
- В Госдуме призвали маркировать все очерняющие историю фильмы
- Торговым центрам разрешили работать с «просроченными» эскалаторами
- «Лабубу и договорнячок»: Объявлен ТОП-40 претендентов на звание «Слово года»
- Кадыров назвал «абсурдом и лицемерием» санкции против своей матери
- В Росгвардии заявили, что стоимость охраны жилья начинается от 200 рублей в месяц
- Экономист Змиев: Снижение ключевой ставки обернется «кредитным пузырем»
- Осталось только имя: Почему россияне не заметят ухода Spotify
- В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru