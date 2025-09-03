Каллас назвала встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом» миропорядку

Встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР являются «работой авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Ушаков назвал иронией слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР

В ходе пресс-конференции в Брюсселе она указала, что это «не просто демонстрация антизападной позиции».

«Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах... Европа должна противостоять этой новой реальности», - подчеркнула Каллас.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встречах в Пекине никто не строит никаких заговоров, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
