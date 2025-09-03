Каллас назвала встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом» миропорядку

В ходе пресс-конференции в Брюсселе она указала, что это «не просто демонстрация антизападной позиции».

«Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах... Европа должна противостоять этой новой реальности», - подчеркнула Каллас.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встречах в Пекине никто не строит никаких заговоров, сообщает RT.

