Каллас назвала встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом» миропорядку
3 сентября 202515:53
Встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР являются «работой авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
В ходе пресс-конференции в Брюсселе она указала, что это «не просто демонстрация антизападной позиции».
«Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах... Европа должна противостоять этой новой реальности», - подчеркнула Каллас.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встречах в Пекине никто не строит никаких заговоров, сообщает RT.
