RT India запустил новостной сайт на хинди

Телеканал RT India запустил собственный новостной сайт на хинди.

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Ресурс станет новым источником информации и даст возможность «взглянуть на мир под другим углом», пишет RT.

В рамках запуска проекта креативная команда с помощью искусственного интеллекта создала ролик с танцующим под индийские мотивы королем Великобритании Карлом III, которому приходится осваивать новый язык.

Запуск телеканала RT India состоялся в декабре 2025 года, он стал девятым по счету каналом RT. Торжественный старт вещанию дали российский лидер Владимир Путин и главный редактор СМИ Маргарита Симоньян.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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