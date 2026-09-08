RT India запустил новостной сайт на хинди
Телеканал RT India запустил собственный новостной сайт на хинди.
Ресурс станет новым источником информации и даст возможность «взглянуть на мир под другим углом», пишет RT.
В рамках запуска проекта креативная команда с помощью искусственного интеллекта создала ролик с танцующим под индийские мотивы королем Великобритании Карлом III, которому приходится осваивать новый язык.
Запуск телеканала RT India состоялся в декабре 2025 года, он стал девятым по счету каналом RT. Торжественный старт вещанию дали российский лидер Владимир Путин и главный редактор СМИ Маргарита Симоньян.
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