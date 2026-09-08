Мирошник: Украина видит в обмене телами погибших попытку ущемить ее бюджет
Украина видит в обмене телами погибших военнослужащих попытку ущемить бюджет, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил дипломат, Киев «наобещал колоссальные деньги» за каждого погибшего.
«Теперь они совершенно не хотят своим же жителям выплачивать эти суммы и считают, что Россия, передавая останки погибших украинских военных, пытается подорвать украинский бюджет», - подчеркнул Мирошник.
Посол указал, что Россия действует в рамках норм международного гуманитарного права, Москва хотела бы большего продвижения и «взаимопонимания» в этом вопросе.
Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военных, Москве были переданы останки 24 бойцов, Киеву - 261, напоминает Ura.ru.
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