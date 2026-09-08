Мирошник: Украина видит в обмене телами погибших попытку ущемить ее бюджет

Как отметил дипломат, Киев «наобещал колоссальные деньги» за каждого погибшего.

«Теперь они совершенно не хотят своим же жителям выплачивать эти суммы и считают, что Россия, передавая останки погибших украинских военных, пытается подорвать украинский бюджет», - подчеркнул Мирошник.

Посол указал, что Россия действует в рамках норм международного гуманитарного права, Москва хотела бы большего продвижения и «взаимопонимания» в этом вопросе.

Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военных, Москве были переданы останки 24 бойцов, Киеву - 261, напоминает Ura.ru.

