На протяжении последних нескольких лет банковскую систему в России можно охарактеризовать как надежную и стабильную, вкладчикам не стоит беспокоиться о сохранности своих средств, тем более, если сумма вклада в банке не превышает 1,4 млн рублей. Об этом НСН заявил генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

Доля убыточных кредитных организаций, к которым относятся не только банки, но и микрофинансовые организации (МФО), во II квартале 2026 года достигла почти четверти, сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Причем за семь месяцев этого года число игроков, которые ушли в минус, подскочило примерно вдвое, до 86. По словам Грибанова, вкладчикам банков беспокоиться не о чем, поскольку банковская система в России работает надежно.