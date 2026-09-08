«Беспокоиться не о чем»: Вкладчиков заверили в стабильности банковской системы
Нельзя по одному кварталу судить о финансовом состоянии банка, делать выводы можно только по итогам годовой отчетности, сказал НСН Юрий Грибанов.
На протяжении последних нескольких лет банковскую систему в России можно охарактеризовать как надежную и стабильную, вкладчикам не стоит беспокоиться о сохранности своих средств, тем более, если сумма вклада в банке не превышает 1,4 млн рублей. Об этом НСН заявил генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.
Доля убыточных кредитных организаций, к которым относятся не только банки, но и микрофинансовые организации (МФО), во II квартале 2026 года достигла почти четверти, сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Причем за семь месяцев этого года число игроков, которые ушли в минус, подскочило примерно вдвое, до 86. По словам Грибанова, вкладчикам банков беспокоиться не о чем, поскольку банковская система в России работает надежно.
«Вкладчикам беспокоиться не о чем, тем более, если они держат свои деньги в крупных банках или в рамках застрахованной суммы 1,4 млн рублей, которую в любом случае компенсирует Агентство по страхованию вкладов. Если мы говорим только о банках, не беря в расчет МФО, они находятся в весьма устойчивом положении, Центробанк пристально следит за финансовой устойчивостью. История показывает, что на протяжении последних нескольких лет были отдельные небольшие случаи, но крупных историй, связанных с поглощением банка из-за финансовой несостоятельности, не наблюдалось. После мирового финансового кризиса 2008–2009 годов была проделана колоссальная работа, связанная с повышением устойчивости российской финансовой системы. Последние годы говорят о том, что банковское регулирование и банковский бизнес находятся в очень хорошем и надежном состоянии», — сказал Грибанов.
Кроме того, добавил собеседник НСН, не стоит по данным одного квартала судить о финансовом состоянии организации.
«Говоря о том, что кто-то стал финансово убыточным по итогам квартала, нужно помнить, что финансовая отчетность достаточно сложная и сезонная, поэтому четко сказать о финансовом результате той или иной организации можно только по итогам года, отдельные убыточные кварталы не свидетельствуют о состоянии бизнеса финансовой организации, тем более банка. Поэтому я не вижу никаких причин для беспокойства вкладчиков», — отметил он.
Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей, больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.
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