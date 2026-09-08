Венгрия решила выслать 10 российских дипломатов
Венгрия вышлет десять российских дипломатов. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Анита Орбан в социальной сети X.
По ее словам, сотрудники дипмиссии РФ «занимались на территории Венгрии деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». Посла России проинформировали о решении венгерской стороны, пишет RT.
Вместе с тем Орбан подчеркнула, что высылка дипломатов не подразумевает разрыва дипотношений с Москвой.
Ранее Румыния приняла решение о высылке из страны сотрудника российского посольства в Бухаресте, а также отозвала своего посла из Москвы для консультаций.
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