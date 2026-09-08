Песков: Участвующих в СВО граждан Индии вернут на родину
Индийские граждане, участвующие в специальной военной операции, будут возвращены в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля указал, что индийская сторона уже неоднократно поднимала этот вопрос.
«Ведется работа по составлению списка граждан Индии, находящихся в зоне боевых действий. Как только их личности будут установлены, они будут отправлены на родину», - отметил Песков.
Между тем Россия и Индия подписали соглашение, которое определяет порядок взаимного направления воинских формирований для участия в учениях, тренировках, гуманитарных операциях и в других случаях по согласованию сторон.
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