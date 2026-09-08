Песков: США подрывают доверие к доллару

США подрывают доверие к доллару, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Пескова, Вашингтон выступает против доллара как резервной валюты, в противном случае США не стали бы отрезать Россию от использования американской валюты в качестве резервной.

«Таким образом Америка подрывает доверие к доллару США. И чем сильнее подрывается это доверие, тем больше доверия получают национальные валюты», - отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков указал, что РФ не призывает к дедолларизации, а предлагает разным странам использовать национальные валюты, исходя из интересов государства.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что задачи дедолларизации нет, однако РФ пока не использует «ненадежный» доллар.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАДолларДмитрий Песков

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