Песков: США подрывают доверие к доллару

По словам Пескова, Вашингтон выступает против доллара как резервной валюты, в противном случае США не стали бы отрезать Россию от использования американской валюты в качестве резервной.

«Таким образом Америка подрывает доверие к доллару США. И чем сильнее подрывается это доверие, тем больше доверия получают национальные валюты», - отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков указал, что РФ не призывает к дедолларизации, а предлагает разным странам использовать национальные валюты, исходя из интересов государства.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что задачи дедолларизации нет, однако РФ пока не использует «ненадежный» доллар.

