Песков: США подрывают доверие к доллару
США подрывают доверие к доллару, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Пескова, Вашингтон выступает против доллара как резервной валюты, в противном случае США не стали бы отрезать Россию от использования американской валюты в качестве резервной.
«Таким образом Америка подрывает доверие к доллару США. И чем сильнее подрывается это доверие, тем больше доверия получают национальные валюты», - отметил представитель Кремля.
Кроме того, Песков указал, что РФ не призывает к дедолларизации, а предлагает разным странам использовать национальные валюты, исходя из интересов государства.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что задачи дедолларизации нет, однако РФ пока не использует «ненадежный» доллар.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Свинцов раскрыл причину вооруженных ЧП в школах
- Министр обороны Финляндии назвал Россию долгосрочной угрозой для своей страны
- В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали четыре человека
- Выживут не все: Строительному рынку России предрекли монополизацию
- В Кремле заявили, что вопрос продажи Су-57 Индии остается на повестке
- «Беспокоиться не о чем»: Вкладчиков заверили в стабильности банковской системы
- Песков: США подрывают доверие к доллару
- Венгрия решила выслать 10 российских дипломатов
- Песков: Участвующих в СВО граждан Индии вернут на родину
- RT India запустил новостной сайт на хинди