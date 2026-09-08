Дебошир избил бортпроводников в самолете из Дубая в Петербург
Нетрезвый мужчина агрессивно себя вел и избил бортпроводников в самолете Дубай - Санкт-Петербург, его задержали сотрудники транспортной полиции. Об этом сообщает управление МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.
Как отметили правоохранители, 27-летний мужчина выражал неуважение к обществу, не реагировал на требования прекратить противоправные действия и замечания. Также дебошир вступил в словесный конфликт с бортпроводниками и затем нанес им удары по лицу и в область живота.
Мужчину доставили в дежурную часть, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленнику может грозить до семи лет лишения свободы.
Ранее пассажир рейса Москва — Якутск оскорблял других людей на борту и обливал их водой, из-за дебошира воздушное судно совершило экстренную посадку в Сургуте, пишет Ura.ru.
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