Дебошир избил бортпроводников в самолете из Дубая в Петербург

Нетрезвый мужчина агрессивно себя вел и избил бортпроводников в самолете Дубай - Санкт-Петербург, его задержали сотрудники транспортной полиции. Об этом сообщает управление МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Как отметили правоохранители, 27-летний мужчина выражал неуважение к обществу, не реагировал на требования прекратить противоправные действия и замечания. Также дебошир вступил в словесный конфликт с бортпроводниками и затем нанес им удары по лицу и в область живота.

Мужчину доставили в дежурную часть, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленнику может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее пассажир рейса Москва — Якутск оскорблял других людей на борту и обливал их водой, из-за дебошира воздушное судно совершило экстренную посадку в Сургуте, пишет Ura.ru.

