В Белгородской области после обстрела ВСУ пострадали пять человек, один погиб

В результате обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода пострадали четыре человека. У них ранения средней степени тяжести. В Белгородском районе один человек пострадал, есть погибший, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 18 декабря.

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Глава региона находится на месте происшествия и смог переговорить с пострадавшими.

«Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - отметил Гладков.

Также он сообщил о повреждениях остекления в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах. По предварительным данным, в частном секторе есть различные повреждения в 14 жилых домах и 9 автомобилях.

В Белгородском районе также есть жертвы обстрела ВСУ.

«К сожалению, есть один погибший и один пострадавший», - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждения есть на птицефабрике. Глава Белгородской области выехал на место.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала российская система ПВО.



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ФОТО: vvgladkov
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