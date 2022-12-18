В Белгородской области после обстрела ВСУ пострадали пять человек, один погиб

Глава региона находится на месте происшествия и смог переговорить с пострадавшими.



«Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - отметил Гладков.



Также он сообщил о повреждениях остекления в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах. По предварительным данным, в частном секторе есть различные повреждения в 14 жилых домах и 9 автомобилях.

В Белгородском районе также есть жертвы обстрела ВСУ.

«К сожалению, есть один погибший и один пострадавший», - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



Повреждения есть на птицефабрике. Глава Белгородской области выехал на место.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала российская система ПВО.





