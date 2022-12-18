Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская ПВО
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО России. Есть последствия на земле, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслаав Гладков.
«На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия», - сообщил глава приграничного региона.
Он отметил, сто более подробную информацию сообщит позже.
Ранее украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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