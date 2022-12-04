В Белгородской области под обстрел попало село Тишанка

В Белгородской области село Тишанка в Волоконовском районе попало под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Женщина погибла при обстреле Шебекино на Белгородчине

«Под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению», - написал белгородский губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области целый день находилось под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры