В Белгородской области под обстрел попало село Тишанка

«Под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению», - написал белгородский губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области целый день находилось под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.