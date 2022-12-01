Село Муром в Белгородской области весь день находится под обстрелом ВСУ

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области целый день находится под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за обстрела осколочные ранения получил мужчина.

Женщина погибла при обстреле Шебекино на Белгородчине

«Его уже госпитализировали. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил губернатор.

Он также рассказал, что из-за обстрелов повреждены два частных домовладения и линии электропередачи.

Ранее военнослужащие ВСУ обстреляли город Шебекино и несколько сел, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ГубернаторПострадавшиеВСУОбстрел
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