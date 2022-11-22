Женщина погибла при обстреле Шебекино на Белгородчине

По данным губернатора, днем во вторник ВСУ наносили удары в основном по расположению госпиталя для пожилых граждан. К счастью, среди них никт не пострадал. В здании медицинского учреждения выбиты окна, кроме того, повреждён газопровод поблизости.

До этого, 15 ноября, в результате обстрела Шебекино два человека погибли, еще трое пострадали. Днём ранее Вячеслав Гладков сообщил о строительстве в Белгородской области так называемой «засечной черты». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор не стал раскрывать детали, чтобы не помогать «врагам».

