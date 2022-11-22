Женщина погибла при обстреле Шебекино на Белгородчине
Местная жительница погибла в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как уточнил глава региона, женщина получила черепно-мозговую травму. Медики предпринимали попытки спасти её, однако раненая скончалась в автомобиле скорой помощи.
По данным губернатора, днем во вторник ВСУ наносили удары в основном по расположению госпиталя для пожилых граждан. К счастью, среди них никт не пострадал. В здании медицинского учреждения выбиты окна, кроме того, повреждён газопровод поблизости.
До этого, 15 ноября, в результате обстрела Шебекино два человека погибли, еще трое пострадали. Днём ранее Вячеслав Гладков сообщил о строительстве в Белгородской области так называемой «засечной черты». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор не стал раскрывать детали, чтобы не помогать «врагам».
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