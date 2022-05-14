В Белгородской области опровергли фейки об эвакуации из приграничных районов

Белгородцы сообщили о звонках с неизвестных номеров, по которым их предупреждают о якобы планируемой эвакуации.

«Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают, что начиная с 15 мая готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Эта информация не соответствует действительности и является фейком», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предостерег белгородцев от фейковой информации, в том числе об эвакуации жителей Белгорода. Об этом Гладков сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте».

