В Белгородской области опровергли фейки об эвакуации из приграничных районов

Данные о якобы готовящейся эвакуации жителей приграничных сел Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Песков призвал фильтровать информацию, поступающую со стороны Украины

Белгородцы сообщили о звонках с неизвестных номеров, по которым их предупреждают о якобы планируемой эвакуации.

«Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают, что начиная с 15 мая готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Эта информация не соответствует действительности и является фейком», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предостерег белгородцев от фейковой информации, в том числе об эвакуации жителей Белгорода. Об этом Гладков сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Фейковые НовостиЭвакуацияБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры