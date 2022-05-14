В Белгородской области опровергли фейки об эвакуации из приграничных районов
Данные о якобы готовящейся эвакуации жителей приграничных сел Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Белгородцы сообщили о звонках с неизвестных номеров, по которым их предупреждают о якобы планируемой эвакуации.
«Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают, что начиная с 15 мая готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Эта информация не соответствует действительности и является фейком», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предостерег белгородцев от фейковой информации, в том числе об эвакуации жителей Белгорода. Об этом Гладков сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте».
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