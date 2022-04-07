Губернатор Белгородской области предостерег от фейков об эвакуации
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предостерег белгородцев от фейковой информации, в том числе об эвакуации жителей Белгорода. Об этом Гладков сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте".
В своем сообщении глава региона отметил, что огромное количество фейковой информации поступает с целью посеять панику среди жителей. Также он подчеркнул, что «ни о какой эвакуации речи не идет» и призвал доверять только официальной информации.
Кроме того, Гладков заверил жителей, что правоохранительные органы, Министерство обороны РФ, пограничные службы проводят работы с целью обеспечения безопасности жителей.
Ранее стало известно, что 29 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по складу боеприпасов в Белгороде. Против ВСУ заведено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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