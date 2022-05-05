Песков призвал фильтровать информацию, поступающую со стороны Украины

Комментируя сообщения о прорыве российских военных на территорию завода «Азовсталь» он отметил, что украинская сторона на постоянной основе «производит огромное количество лжи и фейков».

«Украинская сторона, тем более те, кто укрывается на территории завода... информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать. Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что вооруженные силы РФ не штурмуют завод «Азовсталь» в Мариуполе, они подавляют попытки боевиков выйти на позиции.

