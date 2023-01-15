В Белгородской области области ВСУ обстреляли Шебекино

Путин: динамика спецоперации на Украине положительная СМИ: в части в Белгородской области военнослужащий взорвал гранату, три человека погибли, 16 получили ранения СМИ: причиной авиакатастрофы в Непале могла стать техническая неисправность самолета СМИ: французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от РФ средства на продление аренды мест на эмигрантском кладбище «Ленком Марка Захарова» перенес спектакли из-за кончины Чуриковой