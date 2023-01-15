В Белгородской области области ВСУ обстреляли Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

«Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории», — сообщил он.

Ранее представитель экстренных служб рассказал ТАСС, что в результате возможной детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе Белгородской области погибли три человека и 15 пострадали.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
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