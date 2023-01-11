Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

Он отметил, что в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Гладков указал, что осколки снаряда выбили окна в пяти жилых домах, посекли заборы и входные двери. Кроме того, была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались две улицы, подчеркнул губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что шесть человек пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Шебекино в Белгородской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

