Увеличилось количество пострадавших военных при взрыве боеприпасов в ДК под Белгородом
До 15 человек выросло число пострадавших военнослужащих при взрыве боеприпасов на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Также речь идет о трех погибших, передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
«По уточненным данным, трое военнослужащих погибли, еще 15 пострадали», - сообщил собеседник агентства.
По его словам, взрыв произошел, по предварительной информации, из-за неосторожного обращения с боеприпасами.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что при детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе Белгородской области погибли три человека, пострадали 13.
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