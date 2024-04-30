ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый хутор Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Никто из мирных жителей не пострадал», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Повреждены линии электропередачи, население временно осталось без света.

К ликвидации последствий обстрела аварийные бригады приступят после согласования действий с Министерством обороны РФ, уточнил Гладков.

Ранее ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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