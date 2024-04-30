ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области
30 апреля 202416:16
Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый хутор Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Никто из мирных жителей не пострадал», - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Повреждены линии электропередачи, население временно осталось без света.
К ликвидации последствий обстрела аварийные бригады приступят после согласования действий с Министерством обороны РФ, уточнил Гладков.
Ранее ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru