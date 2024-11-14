В Белгородской области были ранены бойцы «Охраны специального назначения»

По его словам, в результате были ранены трое бойцов СГУП «Охрана специального назначения», которых госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.

«Вся необходимая помощь оказывается», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе ранения получили четверо мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

