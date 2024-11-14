СМИ: При обстреле ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев

В Луганской народной республике в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Чиновник прибыл в Кременную с целью проконтролировать строительство и восстановление жилых домов.

«У Агаева минно-взрывная травма и ссадина на левой стопе. Лечение он продолжит амбулаторно», - уточняется в сообщении.

Ранее в Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дрона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Астраханская ОбластьВСУОбстрелЛНР

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