Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
8 июля 202401:36
Российские силы ПВО уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Воронежской областью, сообщает РИА Новости.
Летательные аппараты были самолетного типа. Как заявил глава региона Александр Гусев, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru