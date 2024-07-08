Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Российские силы ПВО уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Воронежской областью, сообщает РИА Новости.

В Приморско-Ахтарске на Кубани сбили несколько беспилотников ВСУ

Летательные аппараты были самолетного типа. Как заявил глава региона Александр Гусев, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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