Три человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области
Три человека, предварительно, пострадали в результате обстрела нескольких населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадали двое людей — мужчина и женщина. Они получили сотрясения головного мозга и осколочные ранения рук и ног.
Сейчас бригады скорой помощи доставляют их в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.
В сообщении отмечается, что дрон-камикадзе атаковал комбайн в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, в результате чего начался пожар. Также сообщается о нападении беспилотника на прибывший на помощь трактор. Пострадал водитель трактора — мужчина получил контузию, черепно-мозговую травму и осколочные ранения рук и ног. Его доставили в Головчинскую районную больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области
- В Волгограде продолжаются поиска людей под завалами насосной станции
- Орбан: в последующие 2-3 месяца жертв на Украине будет больше, чем за последние полгода
- Беркович и Петрийчук получат право на УДО в 2026 году
- Собянин: В Москве будут готовить специалистов по информбезопасности
- В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане
- МО РФ: под Авдеевкой обнаружили лабораторию для производства отравляющих веществ
- В Болгарии задержали руководителя национального движения «Русофилы»
- Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам по делу об оправдании терроризма
- Путин посмертно наградил мужчину, пытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru