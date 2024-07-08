Три человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области

Три человека, предварительно, пострадали в результате обстрела нескольких населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадали двое людей — мужчина и женщина. Они получили сотрясения головного мозга и осколочные ранения рук и ног.