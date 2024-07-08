Три человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области

Три человека, предварительно, пострадали в результате обстрела нескольких населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадали двое людей — мужчина и женщина. Они получили сотрясения головного мозга и осколочные ранения рук и ног.

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Сейчас бригады скорой помощи доставляют их в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

В сообщении отмечается, что дрон-камикадзе атаковал комбайн в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, в результате чего начался пожар. Также сообщается о нападении беспилотника на прибывший на помощь трактор. Пострадал водитель трактора — мужчина получил контузию, черепно-мозговую травму и осколочные ранения рук и ног. Его доставили в Головчинскую районную больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
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