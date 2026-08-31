В Белгороде при атаке ВСУ на склад Ozon погибли два человека

Представители Ozon выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. В компании отметили, что находятся на постоянной связи с семьями, оказывают материальную поддержку и организовали профессиональную психологическую помощь для родственников.

Остальные пострадавшие в результате ракетного удара противника остаются под наблюдением медицинских работников. Компания взяла на себя обязательства по оказанию всей необходимой материальной и медицинской помощи пострадавшим сотрудникам.

В пресс-службе маркетплейса 30 августа сообщали, что в Белгороде в результате атаки ВСУ пострадали сортировочный центр и логистический хаб компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

