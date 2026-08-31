Минобороны сообщило об уничтожении 180 дронов ВСУ за день

Воздушные цели были ликвидированы в небе над десятью регионами страны. Перехваты украинских дронов фиксировались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Помимо сухопутных территорий, дежурные средства ПВО успешно отражали атаки беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что дежурные силы ПВО за ночь нейтрализовали над территорией России более 230 украинских БПЛА самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

