Минобороны сообщило об уничтожении 180 дронов ВСУ за день

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувший день уничтожили 180 украинских беспилотников самолетного типа. Очередную сводку о работе дежурных расчетов в период с 8:00 до 20:00 мск распространила пресс-служба Министерство обороны РФ.

В Свердловской области БПЛА атаковали логистический центр

Воздушные цели были ликвидированы в небе над десятью регионами страны. Перехваты украинских дронов фиксировались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Помимо сухопутных территорий, дежурные средства ПВО успешно отражали атаки беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что дежурные силы ПВО за ночь нейтрализовали над территорией России более 230 украинских БПЛА самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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