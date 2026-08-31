Таиланд сократил срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подписал закон о сокращении срока безвизового пребывания иностранных туристов, включая россиян, с 60 до 30 дней. Соответствующее решение вступит в силу 15 сентября, следует из документа, опубликованного в «Королевской газете», передает «Коммерсант».

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Сейчас находиться в королевстве без визы в течение двух месяцев могут граждане 93 стран, включая Россию. После вступления новых правил в силу туристы смогут продлить пребывание еще на 30 дней, оплатив специальный сбор в размере 58 долларов, сообщали ранее в МИД Таиланда.

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео пояснил, что решение обусловлено вопросами национальной безопасности, в частности борьбой с транснациональной преступностью и мошенническими колл-центрами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:ТуризмБезвизовый РежимТаиланд

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