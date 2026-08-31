Таиланд сократил срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Сейчас находиться в королевстве без визы в течение двух месяцев могут граждане 93 стран, включая Россию. После вступления новых правил в силу туристы смогут продлить пребывание еще на 30 дней, оплатив специальный сбор в размере 58 долларов, сообщали ранее в МИД Таиланда.

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео пояснил, что решение обусловлено вопросами национальной безопасности, в частности борьбой с транснациональной преступностью и мошенническими колл-центрами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

