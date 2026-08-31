Распространенность лихорадки Западного Нила в России будет зависеть от того, насколько к ней готова первичная медицинская сеть: в частности, в районах, где выявлены случаи заболевания, необходимо выявлять и изолировать всех больных с высокой температурой тела. Об этом НСН заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Два случая заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксированы в Астраханской области, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что вирус передается человеку через укусы комаров, а резервуаром инфекции являются птицы и грызуны. Заболевание начинается с повышения температуры тела до 38-40 градусов и озноба, а среди характерных симптомов — общая слабость, понижение аппетита, усталость, появление сыпи. По словам Онищенко, в районах, где выявляется заболевание, необходимо изолировать всех больных с повышенной температурой.

«Первые случаи этого заболевания в России фиксировались еще в конце прошлого столетия. Надо понимать, насколько оценена ситуация: выявить случаи болезни — этого мало, надо четко и ясно понимать, сколько случаев могло быть, потому что человек может находиться в продромальном периоде или носить вирус без каких-то специфических проявлений. Среди позитивных факторов — наступление осени, когда самки комаров ложатся спать, а также то, что многие птицы, являющиеся основным источником вируса, улетают в теплые края, но есть и негативный фактор — начало учебного года в сентябре. В Москве передача вируса практически невозможна — здесь водится другой вид комаров. Сейчас многое будет зависеть от понимания и настороженности первичной медицинской сети, а именно от выявления и изоляции всех больных с высокой температурой тела в районе, где выявлены случаи заболевания. Необходимо провести среди специалистов и другие соответствующие инструктажи. Конечно, больше половины случаев подтверждены не будут, но настороженность должна быть. Кроме того, нужно интенсивно уничтожать комаров при помощи профессиональной дезинфекции. Новые случаи добавятся, если мы сейчас активно начнем их выявлять, но их будет не так много», — сказал Онищенко.