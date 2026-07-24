В Белгородской области мальчик спас брата при детонации БПЛА
11-летний мальчик в Белгородской области накрыл собой трехлетнего брата, спасая его от детонации беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия».
Мальчик остался жив, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. «Сам получил осколочные ранения, но сохранил маленького братика невредимым», — указал глава региона.
Отмечается, что состояние детей остается стабильным, они идут на поправку.
Ранее при детонации беспилотника ВСУ в центре Белгорода пострадали мужчины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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