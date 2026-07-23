При детонации беспилотника ВСУ в центре Белгорода пострадали два человека

Украинский беспилотник сдетонировал в центре Белгорода. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Белгородской области.

В результате ЧП пострадали двое мужчин, они получили осколочные ранения ног, пишет RT.

«Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались», - подчеркнули в оперштабе.

Кроме того, из-за детонации были повреждены два транспортных средства.

Ранее в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах из-за атак ВСУ погибли восемь мирных граждан, в том числе ребенок.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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