В Белгороде два человека пострадали при атаке беспилотника

Украинский беспилотник самолетного типа врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Как отметил губернатор, фасад здания поврежден. При атаке пострадали два человека.

«У одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Раненых доставили в областную клиническую больницу, им оказывают необходимую помощь.

Ранее над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ, по данным Минобороны, атака была пресечена ночью 12 апреля, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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