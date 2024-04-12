В Белгороде два человека пострадали при атаке беспилотника
Украинский беспилотник самолетного типа врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, фасад здания поврежден. При атаке пострадали два человека.
«У одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Раненых доставили в областную клиническую больницу, им оказывают необходимую помощь.
Ранее над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ, по данным Минобороны, атака была пресечена ночью 12 апреля, пишет «Свободная пресса».
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