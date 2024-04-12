В Белгороде два человека пострадали при атаке беспилотника

Как отметил губернатор, фасад здания поврежден. При атаке пострадали два человека.

«У одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Раненых доставили в областную клиническую больницу, им оказывают необходимую помощь.

Ранее над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ, по данным Минобороны, атака была пресечена ночью 12 апреля, пишет «Свободная пресса».

