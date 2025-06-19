Путин: Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России
19 июня 202502:01
Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России, сообщил журналистам российский президент Владимир Путин.
По его словам, референдум был проведен в ответ на просьбы граждан, которые проживали на этой территории, теперь это «неотъемлемая часть Российской Федерации».
Также Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru