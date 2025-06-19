Путин: Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России

По его словам, референдум был проведен в ответ на просьбы граждан, которые проживали на этой территории, теперь это «неотъемлемая часть Российской Федерации».

Также Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

