Над Белгородской областью сбили пять БПЛА
12 апреля 202410:40
Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были уничтожены около 10.00 мск дежурными средствами ПВО.
Других подробностей Минобороны не привело.
Региональные власти о последствиях падения сбитых беспилотников пока не сообщали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru