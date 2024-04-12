Над Белгородской областью сбили пять БПЛА

Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были уничтожены около 10.00 мск дежурными средствами ПВО.

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Других подробностей Минобороны не привело.

Региональные власти о последствиях падения сбитых беспилотников пока не сообщали.


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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:Минобороны РФБеспилотникиБелгородская область

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