Экс-глава «Яндекса» рассказал о проблеме с сексом в беспилотных такси
Беспилотные транспортные средства столкнулись с серьезной проблемой в Сан-Франциско, сообщает news.ru со ссылкой на заявление бывшего исполнительного директора «Яндекса», члена совета директоров компании Тиграна Худавердяна.
По его словам, такси используется как «отель на час», в котором пассажиры занимаются сексом, так как таксист был тем, кто ограничивал пассажиров от подобных действий.
Он считает, что беспилотные автомобили принесут проблемы, о которых пока сложно догадываться. Худавердян отметил, что в настоящее время Россия отстает от других стран в развитии данного вида транспорта.
Ранее стало известно, что беспилотные автомобили могут быть выведены на дороги РФ к 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Танки ФРГ были в Курской области, которую Берлин признаёт частью РФ
- Путин: Россия не начинала военных действий на Украине
- Путин: Москва готова передать Украине еще около трех тысяч тел солдат
- СМИ: Трамп утвердил план нанесения ударов по Ирану
- Путин: Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России
- Экс-глава «Яндекса» рассказал о проблеме с сексом в беспилотных такси
- Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
- Иран атаковал дронами Израиль
- Путин заявил, что РФ выступает против торговых войн и ограничений
- Путин заявил, что его внучка свободно говорит по-китайски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru