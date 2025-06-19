Экс-глава «Яндекса» рассказал о проблеме с сексом в беспилотных такси

Беспилотные транспортные средства столкнулись с серьезной проблемой в Сан-Франциско, сообщает news.ru со ссылкой на заявление бывшего исполнительного директора «Яндекса», члена совета директоров компании Тиграна Худавердяна.

«Нужны миллиарды километров»: В чем подвох статистики аварийности беспилотных автомобилей

По его словам, такси используется как «отель на час», в котором пассажиры занимаются сексом, так как таксист был тем, кто ограничивал пассажиров от подобных действий.

Он считает, что беспилотные автомобили принесут проблемы, о которых пока сложно догадываться. Худавердян отметил, что в настоящее время Россия отстает от других стран в развитии данного вида транспорта.

Ранее стало известно, что беспилотные автомобили могут быть выведены на дороги РФ к 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииСексТакси

Горячие новости

Все новости

партнеры