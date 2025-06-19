СМИ: Трамп утвердил план нанесения ударов по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп заявил помощникам, что утвердил план нападения на Иран, сообщает The Wall Street Journal.

Трамп оставляет за собой все варианты действий по ситуации с Ираном

При этом глава государства не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Ранее Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана. По его словам, требование о безоговорочной капитуляции означает, что Тегеран должен прекратить сопротивление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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