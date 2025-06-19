СМИ: Трамп утвердил план нанесения ударов по Ирану

При этом глава государства не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Ранее Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана. По его словам, требование о безоговорочной капитуляции означает, что Тегеран должен прекратить сопротивление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

