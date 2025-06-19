СМИ: Трамп утвердил план нанесения ударов по Ирану
19 июня 202502:34
Американский лидер Дональд Трамп заявил помощникам, что утвердил план нападения на Иран, сообщает The Wall Street Journal.
При этом глава государства не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
Ранее Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана. По его словам, требование о безоговорочной капитуляции означает, что Тегеран должен прекратить сопротивление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru