Путин: Москва готова передать Украине еще около трех тысяч тел солдат
19 июня 202503:01
Москва готова передать Киеву еще около 3 тысяч тел военных Вооруженных сил Украины, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия отдала Украине 6 тысяч тел украинских военнослужащих, получив взамен 57 тел российских солдат.
Ранее в Миноброны РФ заявили о готовности передать Украине ещё 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru