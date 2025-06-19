Путин: Москва готова передать Украине еще около трех тысяч тел солдат

Москва готова передать Киеву еще около 3 тысяч тел военных Вооруженных сил Украины, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

Мединский: Россия передала Украине 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ

По словам главы государства, Россия отдала Украине 6 тысяч тел украинских военнослужащих, получив взамен 57 тел российских солдат.

Ранее в Миноброны РФ заявили о готовности передать Украине ещё 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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