Путин: Танки ФРГ были в Курской области, которую Берлин признаёт частью РФ

Танки Германии в составе Вооруженных сил Украины были в Курской области — в регионе, который официальный Берлин считает российским, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

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По его словам, Москва в ряде случаев рассматривает ФРГ как соучастника боёв на Украине.

Глава государства отметил, что Москва не начинала военных действий на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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