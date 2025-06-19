Путин: Танки ФРГ были в Курской области, которую Берлин признаёт частью РФ
19 июня 202504:02
Танки Германии в составе Вооруженных сил Украины были в Курской области — в регионе, который официальный Берлин считает российским, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.
По его словам, Москва в ряде случаев рассматривает ФРГ как соучастника боёв на Украине.
Глава государства отметил, что Москва не начинала военных действий на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru