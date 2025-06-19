Путин: Россия не начинала военных действий на Украине

По его слова, Москва пытается их закончить. Глава государства указал, что Россия будет добиваться поставленных целей на Украине военным путем, если не получится договориться миром.

Также Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

