В Белгороде дрон попал в многоквартирный дом

В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. При этом выбиты оказались окна в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля здания. Кроме того взрывной волной повредило окна в двух соседних образовательных учреждениях.

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Еще один дрон упал в реку, добавил глава региона. На местах работают оперативные службы.

Накануне четыре человека пострадали при атаке беспилотника на мэрию Белгорода.

Минобороны сообщило о том, что ночью и утром среды, 13 марта, система ПВО сбила 58 дронов. Это произошло в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.



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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиБелгород

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