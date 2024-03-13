В Белгороде дрон попал в многоквартирный дом
В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, никто не пострадал. При этом выбиты оказались окна в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля здания. Кроме того взрывной волной повредило окна в двух соседних образовательных учреждениях.
Еще один дрон упал в реку, добавил глава региона. На местах работают оперативные службы.
Накануне четыре человека пострадали при атаке беспилотника на мэрию Белгорода.
Минобороны сообщило о том, что ночью и утром среды, 13 марта, система ПВО сбила 58 дронов. Это произошло в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru