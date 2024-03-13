В Белгороде дрон попал в многоквартирный дом

В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. При этом выбиты оказались окна в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля здания. Кроме того взрывной волной повредило окна в двух соседних образовательных учреждениях.