Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех
Число пострадавших при атаке беспилотника на мэрию Белгорода увеличилось до четырех человек. Двоих из них госпитализировали, еще двоим помощь оказана на месте, сообщил мэр города Валентин Дмидов.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что дрон ВСУ врезался в здание администрации. По его словам, в здании были выбиты окна и посечен фасад.
Он уточнил, что в результате атаки одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию.
Минобороны РФ сообщило сегодня, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 25 украинских беспилотников в семи регионах. Позднее ВС РФ и ФСБ отчитались об отражении попыток украинских диверсантов прорваться через границу в Белгородской и Курской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru