Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что дрон ВСУ врезался в здание администрации. По его словам, в здании были выбиты окна и посечен фасад.

Он уточнил, что в результате атаки одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию.

Минобороны РФ сообщило сегодня, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 25 украинских беспилотников в семи регионах. Позднее ВС РФ и ФСБ отчитались об отражении попыток украинских диверсантов прорваться через границу в Белгородской и Курской областях.

