Над Белгородской областью ликвидировали три дрона ВСУ

Три беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

Минобороны: ПВО ночью уничтожила 46 беспилотников ВСУ

«С 07.00 до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Белгородской области», - указали в ведомстве.

Минувшей ночью военные сбили над территорией России 46 дронов ВСУ, в частности, в Белгородской области уничтожили два БПЛА, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
