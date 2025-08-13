Над Белгородской областью ликвидировали три дрона ВСУ
13 августа 202508:58
Три беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
«С 07.00 до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Белгородской области», - указали в ведомстве.
Минувшей ночью военные сбили над территорией России 46 дронов ВСУ, в частности, в Белгородской области уничтожили два БПЛА, пишет Ura.ru.
