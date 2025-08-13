Над Белгородской областью ликвидировали три дрона ВСУ

Обломки БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Военная база «Эльмендорф-Ричардсон» на Аляске не комментирует предстоящую встречу президентов России и США Россиянам рекомендовали придумать надежный пароль для доступа в «Госуслуги» Американская компания Starlink начала предоставлять услуги доступа в интернет в Казахстане Баста рассчитался с долгами по оплате коммунальных платежей